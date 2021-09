Europei di Beach Soccer – Si ferma ad un passo dalla finale l’Italia di Sebastiano Paterniti

Si spegne, ad un passo dalla finale, il sogno degli azzurri, tra cui il portiere Sebastiano Paterniti – originario di Tortorici ed orlandino di adozione – di raggiungere la finale degli europei di beach soccer, in corso a Figueira Da Foz, in Portogallo.

Dopo il successo all’esordio contro la Svizzera, gli Azzurri hanno battuto anche l’Ucraina. Oggi serviva però l’impresa: superare i padroni di casa, che sono anche campioni d’Europa in carica.

È il Portogallo a strappare il tagliando per la finale, anche se gli azzurri sono stati duri a morire. Sotto per 1-0 in avvio, i ragazzi di mister Del Duca non si sono lasciati intimorire e sono tornati in parità. Gori colpisce solo il palo con il tiro libero del possibile vantaggio e i padroni di casa ne approfittano, infilzando la porta azzurra.

L’Italia ci prova in tutti i modi, ma il pubblico di Figueira da Foz è l’arma in più per il Portogallo, che spegne le speranze di Paterniti e compagni.

Esperienza straordinaria per il portiere dell’Igea Barcellona, che da diversi anni si cimenta anche nel beach soccer e con il suo Catania ha portato a casa diversi trofei, insieme alle due punte della Nazionale, Gabriele Gori e Francesco Zurlo.