Capo d’Orlando – Da lunedì 13 settembre il nuovo calendario della raccolta porta a porta

Exploit della raccolta differenziata nel mese di agosto a Capo d’Orlando. Il dato ufficiale, infatti, si è attestato al 76,48%, superando quindi il record stabilito nel mese di luglio quando il dato aveva superato il 73%. Nel risultato del mese clou dell’estate da evidenziare quasi 270 tonnellate di frazione umida che hanno inciso positivamente sul report finale.

“E’ un risultato eccezionale in considerazione del delicato periodo estivo – – commenta il Sindaco Franco Ingrillì – merito sen’altro dei cittadini e degli sforzi messi in campo per differenziare correttamente i rifiuti. Un dato che ci avvicina sensibilmente all’obiettivo di far entrare Capo d’Orlando nel novero dei comuni virtuosi con le conseguenti premialità finanziarie”.

Intanto, dalla prossima settimana cambia il calendario di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, dopo le modifiche apportate durante il periodo estivo.

Nel dettaglio, il calendario, valido dal 13 settembre sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è così articolato:

Organico: Lunedì e venerdì;

Plastica: Martedì;

Vetro e lattine: Mercoledì;

Carta e cartone: Giovedì;

Indifferenziato – secco: Sabato;

Legno, indumenti, RAEE: presso l’isola ecologica di contrada Pissi;

Ingombranti: presso l’isola ecologica di contrada Pissi oppure ritiro a domicilio, su prenotazione, chiamando al numero 095 71 39989 (il martedì mattina dalle 8:30 alle 13) o inviando una mail a prenotaritiro@ecolandiasrl.it

Per il deposito di tutte le frazioni, compresa l’indifferenziata, è necessario utilizzare solo sacchetti trasparenti.

Si ricorda che il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di Pissi è aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì e sabato dalle 7 alle 13, il martedì dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 17.

E’ possibile conferire in ogni giornata al CCR tutte le tipologie di rifiuti differenziati, ad eccezione dell’indifferenziato. In ogni caso, si ricorda che i responsabili del Centro possono aprire i sacchetti per ispezionare il contenuto.

Tutti coloro che si recano al CCR per il conferimento, devono essere muniti della Diffy Card rilasciata al momento della consegna del kit dei contenitori, e di documento di riconoscimento.

Si ricorda che i rifiuti per la raccolta porta a porta devono essere esposti dalle 22 di sera alle 6 del mattino ad esclusione delle abitazioni nell’isola pedonale per le quali l’esposizione è prevista dalle 6 alle 9,30.