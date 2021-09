Messina: edilizia scolastica, sport e socialità, tre incontri per il sottosegretario Barbara Floridia

Edilizia scolastica, scuola in presenza, sport e socialità. Questi gli argomenti dibattuti ieri al comune di Messina dalla sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia; tre incontri su scuola e giovani.

La Floridia ha incontrato l’assessore Salvatore Mondello per parlare di edilizia scolastica, delle criticità e dei progressi raggiunti per la sicurezza degli edifici scolastici e degli spazi educativi. “Ho anche partecipato al convegno organizzato dal professore Natoli sulla scuola in presenza “Didattica e Distanze”. Un momento molto importante e significativo di riflessione sull’importanza del riportare i ragazzi in classe e sulle esigenze dei più giovani che in questo tempo pandemico hanno sofferto molto”.

Infine l’incontro con il presidente della Fipav Alessandro Zurro sulla necessità di aprire le palestre scolastiche anche in zona gialla alle attività sportive del territorio. “I nostri ragazzi hanno bisogno di ritornare alla normalità non solo andando a scuola ma anche frequentando le attività sportive. Condivido le richieste che mi sono state poste e ne parlerò al Ministro. Ringrazio i consiglieri comunali Pippo Fusco e Andrea Argento per essersi fatti promotori di questi incontri”.