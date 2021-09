Nel comune di Santo Stefano di Camastra si è attivato il servizio “Spazio Neutro”, per agevolare i rapporti tra genitore e figlio in un luogo neutrale e accogliente.

L’iniziativa è stata portata avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco

Francesco Re, sollecitata dall’assessore ai servizi sociali Francesca Perez, con l’ausilio dell’assistete sociale Maria Lombardo; di fatto si è potuto concretizzare il diritto di visita e di relazione dei minori che, per contrasti tra i genitori, ne sono coinvolti.

“Spazio neutro è un servizio non presente fino ad oggi nel nostro territorio, ha spiegato la dottoressa Lombardo; è un’opportunità importante per agevolare i rapporti tra genitore e figlio in un luogo neutrale e accogliente. Il servizio viene attivato su segnalazione dell’autorità giudiziaria.”

“Si tratta di un’importante iniziativa che permette la concretizzazione di un’idea di servizio punto di partenza per iniziative che, ha ribadito l’assessore Perez, come tale, puntano a contrastare questo disagio sempre crescente nel nostro territorio.”