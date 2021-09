Covid-19 – In Sicilia 929 nuovi casi. 14 in meno i ricoverati

929 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 20.336 tamponi processati. Anche oggi l’Isola è prima in Italia per numero di contagi. Continua il calo dei ricoveri. Dodici i decessi, per un totale di 6.525 vittime da inizio pandemia.

Contagi sempre sotto quota 1000 e tutto sommato stabili rispetto a ieri, quando si registravano 877 casi ma con meno tamponi (19.3579). L’incidenza si attesta al 4,8%, ieri era al 4,5.

Gli attuali positivi 27.189, -827 rispetto al giorno prima; di cui, 26.263 in isolamento domiciliare e 926 ricoverati. I guariti sono 1.744.

Per quanto riguarda i ricoveri, nel dettaglio, anche oggi si registra un calo nell’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari: oggi sono 809 i ricoverati, -14 rispetto a ieri (823). Stabili le terapie intensive: sono 117 i pazienti ricoverati (uno in più di ieri), con 7 ingressi del giorno.

I decessi sono 12, ma la Regione comunica che i morti si riferiscono a giorni precedenti: 3 l’8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 l’1 settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio.

Per quanto riguarda la situazione per provincia, Catania oggi registra un notevole aumento dei casi e con 292 è prima per nuovi contagi. A seguire: Siracusa 158, Palermo 123, Messina 118, Ragusa 70, Trapani 68, Agrigento 49, Enna 50 e Caltanissetta 1.