Ficarra: Basilio Ridolfo si è candidato a sindaco per le amministrative di ottobre

Due mandati consecutivi con straordinari consensi, una pausa in amministrazione di cinque anni e ora è ritornato alla carica per chiedere il voto degli elettori di Ficarra. L’ingegnere Basilio Ridolfo sarà dunque della partita e si confronterà con il sindacalista della Cgil Nino Pizzino. Per lui è importante riprendere il discorso dell’amministrazione uscente guidata dall’avvocato Gaetano Artale e rilanciare un’azione amministrativa che ponga Ficarra anche come meta turistica. A volte ritornano.