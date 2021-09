Covid – 877 nuovi casi in Sicilia, di cui 243 a Messina. Continua il calo dei ricoveri, oltre 1.300 guariti

Si conferma il calo della curva dei contagi in Sicilia. Per il terzo giorno consecutivo l’isola rimase sotto i mille nuovi casi. Sono 877 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’isola nel bollettino di mercoledì 8 settembre su 19.357 tamponi processati.

Il tasso di positività in leggera crescita dal 3,6% al 4,5% di oggi. Ieri erano stati 875 i nuovi casi su oltre 24 mila tamponi processati.

Ma da segnalare è soprattutto un netto calo dei ricoveri in ospedale, che sono ben 27 in meno. Adesso i ricoverati sono 939 (ieri 966). Di questi 823 si trovano in ospedale nei reparti ordinari, mentre 116 in terapia intensiva (dato uguale al precedente).

I guariti del giorno invece sono ben 1.373, anche qui un dato in crescita.

Ancora buone notizie dunque per l’isola, sperando che il trend possa continuare.

29 anche oggi i decessi comunicati dall’Assessorato, ma la Regione precisa che sette si riferiscono alla giornata di ieri, quattordici al 6 settembre, due al 5 settembre, tre al 3 settembre e due al 2 settembre.

Attualmente nell’isola ci sono 28.016 positivi, con un decremento di 531. Diminuiscono anche i ricoverati, che adesso sono 966 (9 in meno rispetto a lunedì).

Per quanto riguarda la situazione per provincia, oggi Messina con 243 conta il maggior numero di casi. Seguono: Catania 171, Palermo 138, Siracusa 111, Agrigento 79, Trapani 48, Caltanissetta 47, Ragusa 38 ed Enna 2.

In Italia sono 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.720). Sono invece 69 le vittime in un giorno (ieri 71).