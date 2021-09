Elezioni amministrative: liste e candidati si devono presentare dal 10 al 15 settembre 2021

Sono quarantasei i comuni siciliani in cui si andrà alle urne il 10 e l’11 ottobre prossimo. In provincia di Messina si vota ad Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta (sciolto per infiltrazioni mafiose), Patti, Rodì Milici, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore e Torregrotta.

Si avvicina dunque la data delle elezioni e soprattutto quella della presentazione delle liste e delle candidature. Deve avvenire dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d’ufficio e nell’ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12.00. La circolare della Prefettura di Messina del 18 agosto 2021 ha stabilito che l’orario di presentazione delle liste alle segreterie dei comuni deve avvenire da venerdì 10 a mercoledì 15 settembre prossimi.

A Patti, secondo l’avviso firmato dal segretario generale Pietro Manganaro, la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature a sindaco seguiranno questo calendario: venerdì 10 e lunedì 13 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Martedì 14 settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e infine mercoledì 15 settembre, nel giorno del termine ultimo e perentorio, dalle 9.00 alle 12.00.

Per quel che riguarda la candidature a sindaco, si registrano sviluppi a Ficarra; al momento l’ex sindaco Basilio Ridolfo se la vedrà con il sindacalista della Cgil Nino Pizzino, che proprio oggi ha annunciato di voler essere della partita.