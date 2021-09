Covid – Curva in calo in Sicilia: 875 i nuovi contagi, scendono i ricoveri. 29 le vittime

Si conferma il calo della curva dei contagi in Sicilia. Per il secondo giorno consecutivo l’isola rimase sotto i mille nuovi casi. Sono 875 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’isola nel bollettino di martedì 7 settembre su 24.465 tamponi processati.

Il tasso di positività crolla dal 7,4% al 3,6% di oggi. Ieri erano stati 943 i nuovi casi su oltre 12 mila tamponi processati. Buone notizie dunque per l’isola, sperando che il trend possa continuare.

La Sicilia rimane ancora prima per numero di nuovi contagi giornalieri tra le regioni, seguita dal Veneto con 583.

29 i decessi comunicati dall’Assessorato, ma la Regione precisa che cinque si riferiscono alla giornata del 6 settembre, dodici al 5 settembre, cinque al 4 settembre, quattro al 3. I guariti del giorno invece sono ben 1.250.

Attualmente nell’isola ci sono 28.547 positivi, con un decremento di 404. Diminuiscono anche i ricoverati, che adesso sono 966 (9 in meno rispetto a lunedì). Di questi 850 si trovano in ospedale nei reparti ordinari (-5), mentre 116 in terapia intensiva (-4).

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 292, Catania 232, Trapani 102, Siracusa 68, Agrigento 61, Ragusa 36, Enna 35, Caltanissetta 29, Messina 20.

In Italia sono 4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.361). Sono invece 71 le vittime in un giorno (ieri 52).