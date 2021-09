Riaperto in sicurezza l’asilo nido comunale di Brolo

Prima giornata di servizio per l’Asilo Nido comunale di Brolo che oggi ha ripreso le attività educative in sicurezza.

“La riapertura dell’Asilo nido già dall’inizio a pieno regime – commenta l’Assessore alla Pubblica istruzione Maria Vittoria Cipriano – offre un importante supporto alle famiglie impegnate nelle attività lavorative e, al contempo, favorisce il benessere dei bambini che hanno diritto al gioco e alla socialità”.

L’incremento delle nuove iscrizioni di circa 40 unità rispetto all’anno precedente ha dimostrato che il funzionamento del servizio educativo di Brolo è di alto gradimento per le famiglie, segno tangibile dell’impegno del personale educativo e dell’efficace lavoro di programmazione per l’impiego delle risorse disponibili previste annualmente dal Decreto Legislativo n. 65 del 2017, di cui l’Ente è beneficiario per il miglioramento dell’offerta educativa.

I protocolli di accesso al servizio, nel rispetto delle indicazioni vigenti per la pianificazione delle attività, hanno imposto per il nuovo anno modalità organizzative ben definite che hanno coinvolto i genitori nella sottoscrizione con l’Ente del Patto di Corresponsabilità.

“Sarà un anno scolastico particolarmente impegnativo – ha evidenziato il Sindaco Giuseppe Laccoto – ma l’apertura a pieno servizio dell’asilo nido è di buon auspicio. Abbiamo dato grande attenzione alla sicurezza e in questo senso c’è stato un lavoro preparatorio attento svolto con la consueta professionalità degli operatori con la collaborazione indispensabile delle famiglie. Il sorriso dei bambini ci ripaga di tutte le difficoltà”.