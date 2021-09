Patti: il ponteggio di via Roma, il “dosso” di via Kennedy ed il degrado in via dei Greci

Ci sono cose che da provvisorie diventano definitive e si dimenticano, tanto da diventare parte del tutto, sono li, restano li, fanno parte del paesaggio. Come questo ponteggio, in via Roma, a Patti.

Installato nel 2009, è stato venduto al comune nel 2014 ed è rimasto li. A protezione, diciamo così, di questo ponteggio c’è anche l’abitazione di un privato, che è in cattivo stato di manutenzione, per la quale il comune vuole il pagamento dell’Imu. Il privato cittadino, invalido, con la sua famiglia di quattro componenti, paga al momento 350 euro di affitto per un’altra residenza e non può accedere di fatto nell’abitazione di Roma; da qui, per tutelare i propri diritti, ha dato mandato all’avvocato Francesco Scalia. Ma ritorniamo al ponteggio; al passaggio di un mezzo, alcuni giorni fa, i tubi posti alla base si sono spostati pericolosamente. Sul sito sono intervenuti i vigili del fuoco – ed è già la terza volta – e anche i carabinieri. Domanda: si deve aspettare che il ponteggio crolli? Altra domanda: c’è un portale fuori squadra che sembra in procinto di finire in strada. Interessa a qualcuno?

Speriamo non succeda ciò che è accaduto alcuni giorni fa in via Catapanello, dove a causa di uno storico rigonfiamento sulla strada – la presenza della radice di un albero vicino alla carreggiata si è persa negli anni ormai – si sono verificati due incidenti stradali con conseguenza gravi per un ciclista ed un centauro. Il ciclista ha riportato punti di sutura in faccia, mentre il centauro, un ragazzo di quindici anni, a bordo di un motorino, un trauma cranico. E’ ricoverato in terapia intensiva al policlinico di Messina, ma ora, per grazia di Dio, seppur i medici attendono l’esito di nuovi accertamenti, ha dato segni di miglioramento. Da evidenziare che, dopo i due incidenti, il dosso è stato rimosso.

Un ultimo appunto sulle cose che restano e fanno parte ormai del paesaggio. Se ci spostiamo da via Roma alla vicina via dei Greci, da un lato ammiriamo la foresta amazzonica e dall’altro le conseguenze dall’atavica mancata manutenzione stradale; c’è anche un altro portale qui vicino in procinto di crollare. Questi i paesaggi di Patti in piena campagna elettorale.