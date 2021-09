Covid-19 – Nel messinese 113 ricoverati. Tra i comuni c’è chi scende e chi sale

Sono stati solo 12 i nuovi casi di Covid registrati dal bollettino di ieri nella provincia di Messina: numero che però fa il paio con i 246 contagi di sabato.

E negli ospedali della provincia peloritana al momento sono 113 i positivi al Covid ricoverati. 56 al Policlinico, di cui 12 in rianimazione, 34 al Papardo, con altri 5 in terapia intensiva, 6 al Piemonte e poi 17 al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, dove adesso sono 139 i contagiati, di cui uno ospedalizzato.

Tra i comuni della provincia preoccupa ancora Villafranca Tirrena, dove tre nuovi casi portano gli attuali positivi a quota 49, mentre a Brolo gli attuali positivi passano da 21 a 26 ed a Tortorici sono 14, per 7 dei quali si attende la conferma del tampone molecolare.

Numeri in calo invece a San Fratello, dove i contagiati passano da 26 a 20, 38 a Terme Vigliatore, uno in meno dall’ultimo aggiornamento e 7 a Capri Leone, 4 in meno rispetto al 25 agosto. 3 attuali positivi in meno anche a Santo Stefano Camastra, dove i positivi sono 15, con ulteriori 25 soggetti in quarantena quali contatti diretti.

Purtroppo nel messinese ieri si sono registrati ancora due decessi per Covid al Policlinico: si è trattato di due donne messinesi di 62 e 78 anni, entrambe non vaccinate.

Intanto domani a San Piero Patti farà tappa l’iniziativa Fast Vax: tra le 10 e le 13, in Piazza Gorgone, medici, infermieri e personale amministrativo dell’ASP di Messina somministrerà il vaccino anti-Covid a quanti ne faranno richiesta.