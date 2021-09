Continua il calo dei positivi al Covid-19 a Capo d’Orlando. Gli attuali positivi nel comune orlandino sono attualmente 52, mentre 37 sono le persone in isolamento fiduciario per via di contatti stretti con positivi.

Prosegue il trend al ribasso dunque, dato che nell’ultimo aggiornamento erano ben 72 i positivi. 20 guarigioni nelle ultime 72 ore, segno che il peggio possa essere passato. Ma non bisogna abbassare la guardia.