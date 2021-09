Capo d’Orlando – Incidente domestico a San Gregorio. Cede una balaustra, ferita 80enne

Tanto spavento, nel primo pomeriggio di oggi, per una famiglia residente in contrada San Gregorio, a Capo d’Orlando, sulla SP147. Il cedimento di una balaustra in legno ha fatto precipitare nel vuoto una signora di 80 anni.

La signora, che è rimasta cosciente, è stata prelevata da un elisoccorso, atterrato sulla spiaggia nella zona di Bagnoli, e trasferita all’ospedale Papardo di Messina.

Le sue condizioni destano preoccupazione, ma la donna al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 e due pattuglie dei Carabinieri.