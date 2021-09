Amministrative a Ficarra – Basilio Ridolfo ufficializza la candidatura a sindaco

Basilio Ridolfo, che fu sindaco di Ficarra tra il 2006 e il 2016, si ripresenta a guidare il Comune di Ficarra, in continuità con l’amministrazione uscente del primo cittadino Gaetano Artale, ma insieme anche ad alcuni componenti dell’attuale minoranza consiliare.

Ieri, domenica 5 settembre, si è riunita la compagine che sosterrà la candidatura di Ridolfo alle amministrative del 10 e 11 ottobre.

«Una compagine – scrive il gruppo in una nota –, originale e chiaramente innovativa che rappresenta il frutto di un seme piantato 5 anni fa alle scorse elezioni amministrative, ove si era tentato di dare vita ad un progetto unitario tra le forze politiche in campo che, però, non aveva visto la luce. Progetto, in realtà, non abbandonato e che adesso si concretizza nella lista “Uniti per Ficarra” di cui faranno parte e forze della attuale maggioranza e minoranza uscenti che proporranno quale candidato sindaco Basilio Ridolfo, già sindaco di Ficarra e consigliere di maggioranza uscente.»

Ad affiancare Ridolfo ci saranno Francesco Marchese nel ruolo di vice sindaco, Sebastiano Ravì nel ruolo di assessore – entrambi consiglieri uscenti di minoranza – e Nino Ricciardo, vice sindaco uscente confermato nel ruolo di assessore; completerà la giunta un assessore della popolosa frazione Matini individuato all’esito delle consultazioni con i residenti.

«Durante la riunione, alla quale hanno partecipato i componenti della giunta ed i consiglieri di maggioranza e minoranza uscenti unitamente ad altre personalità e sostenitori del progetto – si legge nella nota – sono state ripercorse le ragioni dell’unione sintetizzate nel nome della lista: “Uniti per Ficarra”. Il nome della lista vuole essere, infatti, la sintesi di un progetto innovativo volto a superare sterili contrapposizioni per nulla utili allo sviluppo di un territorio dal tessuto economico ormai fortemente martoriato e che necessita di azioni unitarie e concrete, nel solco di quanto finora fatto e di quanto la nuova compagine si propone di fare, con le necessarie competenze tecniche e amministrative per affrontare la sfida del futuro.

Il consesso si è proposto di stilare a stretto giro un programma elettorale nel quale saranno incluse opere ambiziose ma sicuramente fattibili quali, ad esempio, la realizzazione di una tangenziale per Ficarra, il rifacimento di vie e strade del centro urbano, dell’illuminazione pubblica, di edifici comunali, il tutto mediante interventi realizzabili sin da subito, ed azioni in favore di imprenditori e commercianti che rappresentano presidi di sviluppo del territorio da aiutare e sostenere mediante iniziative mirate.

“Uniti per Ficarra” rappresenta un progetto ambizioso ma concreto, i cui partecipanti sono mossi dalla voglia di spendersi per il territorio senza protagonismi, con la

consapevolezza che solo Uniti si potrà fare il bene di Ficarra e dei Ficarresi».