Militello Rosmarino, grosso masso si stacca dal costone sulla SP161

Un nuovo smottamento ha interessato il costone che procede lungo la strada provinciale 161, al km 6, nel territorio di Militello Rosmarino.

Nella mattinata di oggi un grosso masso si è staccato dalla montagna, precipitando sulla carreggiata, nel tratto compreso tra Sant’Agata Militello e Militello Rosmarino. Per fortuna in quel momento non transitava nessuna automobile e non si registrano danni a persone o cose.

Il pericolo è sempre in agguato: ad ogni ondata di maltempo, massi e detriti finiscono lungo la sede stradale, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di chi percorre la SP161 quotidianamente.

Diverse volte i massi precipitati sulla strada hanno colpito vetture in transito, o causato grossi disagi alla circolazione, ma ad ogni episodio, nonostante le proteste dei cittadini, non si va oltre la rimozione dei detriti e le rassicurazioni.