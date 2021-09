In Sicilia weekend con temporali e schiarite. Si prevede maltempo anche per domenica

Temporali in arrivo ed allerta gialla in Sicilia: il primo fine settimana di settembre dà l’impressione dell’arrivo di un autunno meteorologico. Già dalla serata di ieri sera si è potuto osservare tempo incerto, con la possibilità di rovesci e temporali soprattutto nella giornata di oggi, sabato 4 settembre.

Secondo le previsioni di Centro Meteo Sicilia, nelle prossime ore l’anticiclone africano allenterà la sua morsa, permettendo l’arrivo di correnti più umide che, aiutate dalla presenza di aria più fresca proveniente da nord-est, renderanno la colonna d’aria instabile su gran parte dell’Italia meridionale e soprattutto sul Tirreno.

Considerando anche la grande quantità di energia presente, a causa dei mari molto caldi, si avranno le condizioni per lo sviluppo di rovesci e temporali di intensità da moderata a forte.

Il grosso – stando alle ultime elaborazioni dei modelli di calcolo – dovrebbe rimanere in mare aperto, ma non si esclude il coinvolgimento, nella giornata di oggi, dei settori occidentali e settentrionali dell’isola.

Palermo questa mattina si è svegliata sotto una copiosa pioggia che ha causato diversi danni: allagamenti in via Libertà, all’altezza del Giardino Inglese, la zona di viale Regione Siciliana all’altezza di Corso Calatafimi, corso Re Ruggero, la zona di Mondello.

In viale Piemonte è caduto un albero. Decine le telefonate ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle strade allagate.

Domenica tempo più stabile, anche se non mancheranno annuvolamenti nelle zone interne e lungo la costa settentrionale dell’isola, con la possibilità di rovesci e temporali.

Dal punto di vista termico poche variazioni, se non un calo delle temperature nelle zone interessate da fenomeni. Per domani, domenica 5 settembre, previsto un generale calo delle temperature.

Per la giornata di oggi la protezione civile regionale ha diramato un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico di colore giallo in tutta la Sicilia. Previste piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali.

Venti localmente forti sud-occidentali mentre i mari si segnala localmente molto mosso il Tirreno meridionale.

Temperature massime in sensibile diminuzione sui settori tirrenici. Lo conferma in parte l’avviso relativo alle ondate di calore e rischio incendi diramato sempre dalla protezione civile regionale (il numero 194), che indica valori massimi a Palermo e Catania di 34 gradi percepiti. A Messina sono previsti 30 gradi. Nessuna ondata di calore indicata nelle tre città campione.

Le previsioni di domenica 5 settembre

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su gran parte dell’isola, con qualche annuvolamento più compatto lungo la costa settentrionale, dove non si esclude qualche piovasco. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne soprattutto della Sicilia centro-orientale con la possibilità di qualche temporale.

Temperature in lieve calo sia nei valori massimi che minimi.

Venti di maestrale di debole o moderata intensità.

Mari mossi, poco mosso il Tirreno.