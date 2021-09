“L’importanza della prevenzione”: domenica convegno a Capo d’Orlando della Bucaneve Odv

Domenica 5 Settembre 2021, presso i locali del Ristorante “Il Capriccio” di Capo d’Orlando, si terrà l’incontro dedicato al tema della Prevenzione organizzato dell’associazione Bucaneve Odv in occasione del 10° anniversario.

Interverranno i soci, i volontari e gli specialisti che hanno collaborato con l’associazione illustrando l’attività svolta nell’arco dei 10 anni.

“L’evento – dichiara il presidente dell’associazione Bucaneve Odv Daniela Micale – oltre a promuovere la prevenzione quale strumento indispensabile per combattere e curare malattie importanti come quelle oncologiche e in generale tutte le malattie che mettono a rischio la nostra salute, vuole evidenziare che è possibile donare agli altri ciò che si possiede, che ognuno di noi può contribuire al bene comune ed essere cittadini attivi nei confronti di chi presenta un disagio-bisogno. I nostri volontari e i medici hanno voluto dare il proprio contributo mettendo a disposizione le proprie professionalità e competenze nei programmi di screening, di supporto, di sostegno e nei progetti che l’associazione ha sempre portato avanti con tenacia, dedizione e passione”.

Siete invitati a seguire l’evento in diretta Live sulla pagina facebook “Associazione Bucaneve Odv” a partire dalle ore 18,30.