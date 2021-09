Naso – Seconda festa di San Cono in formato “ridotto”

Per il secondo anno consecutivo la festa di San Cono, a Naso, si è svolta in formato “ridotto”. Le emozionanti tradizioni che caratterizzano le celebrazioni del Santo Patrono anche in questo primo settembre sono state modificate dalle regole anti contagio: dunque niente processione per le vie del paese, ed anche l’imponente e pesante vara, che tradizionalmente viene portata in spalla da venti uomini, anche quest’anno è rimasta inutilizzata, nel tempio di San Cono.

I fedeli hanno comunque affollato la piazza Roma, seduti e distanziati, per le sante messe: per quella solenne delle 19 il mezzo busto di San Cono è rimasto “affacciato” davanti la porta della Chiesa Madre.

Le regole anti-Covid hanno modificato radicalmente lo svolgimento della festa, ma non la fede dei nasitani e nemmeno la possibilità di gustare cannella e frutta secca, tipica dei festeggiamenti di San Cono.