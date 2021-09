Covid – Contagi in aumento a Librizzi e Santa Lucia del Mela. Una vittima a Sant’Angelo di Brolo

Settembre si apre con la provincia di Messina in testa sull’Isola per numero di nuove positività al test del covid-19. 253 quelle comunicate ieri dal Ministero della salute. Numeri per niente rassicuranti, stante anche l’incremento di ricoverati in pochi giorni. Sono 105 gli ospedalizzati nel messinese, 42 in area medica e 14 in terapia intensiva al Policlinico, 25 nel reparto ordinario covid del Papardo e 5 in rianimazione, 13 al Cutroni-Zodda di Barcellona Pozzo di gotto e 6 al Piemonte.

In controtendenza Capo d’Orlando, dove si registra una lieve, seppur incoraggiante, diminuzione dei dati epidemiologici. Sono attualmente 77 le persone positive al covid-19 e 69 quelle in quarantena perché contatti stretti. Nell’ultimo aggiornamento erano, rispettivamente, 82 e 72.

Lo stesso non vale per Librizzi. Il bilancio tra guariti, 2 e nuovi positivi è di 27 attuali contagiati, più 3 dall’ultimo report, mentre scende il numero delle persone in quarantena, che sono 8.

La maggior parte dei positivi è asintomatica o presenta sintomi lievi, mentre due persone, coniugi piuttosto anziani, sono ricoverate, con un quadro clinico severo, ma stabile. In netto miglioramento Castell’Umberto, che scende a quota 16 attuali positivi e solo 5 persone in quarantena. A Sant’Angelo di Brolo si registra, purtroppo una vittima. Si tratta di un 86enne deceduto lo scorso 31 agosto, con patologie pregresse, che non era vaccinato. Nel piccolo comune adesso gli attuali positivi sono 29 e una trentina le persone in quarantena.

Intanto prosegue la campagna vaccinale: oggi a partire dalle 17:00 a Palazzo della Cultura si terrà il convegno “Vaccini-Amo-Ci. Coronavirus, falsi miti, dubbi e incertezze” dove sarà possibile ricevere il vaccino senza alcuna prenotazione.

A Villafranca Tirrena, nonostante 4 nuove positività, il numero degli attuali positivi scende da 52 a 46. 10 i guariti. A Santa Lucia del Mela si registrano invece 7 nuovi casi di positività al COVID 19 e 2 guariti. Sono ora 29 gli attuali positivi, 5 in più dall’aggiornamento del 28 agosto scorso.

Pertanto, attualmente, i soggetti positivi sul territorio comunale sono 29. Buone notizie da Milazzo, dove gli attuali positivi scendono da 180 a 178, mentre restano ancora ricoverati per covid 6 cittadini milazzesi e da Barcellona Pozzo di Gotto dove i casi attuali scendono da 137 a 133.