Capo d’Orlando – I “papabili” nella lista di Franco Ingrillì, tra volti nuovi e giovani in ascesa

Franco Ingrillì scende ufficialmente in campo. Come anticipato dalla nostra redazione circa 2 mesi fa, l’attuale primo cittadino di Capo d’Orlando punta alla rielezione.

A circa un mese dalle elezioni di ottobre dunque si iniziano a muovere i primi passi per i prossimi 5 cruciali anni a Capo d’Orlando.

Dall’opposizione non è ancora uscito lo sfidante: il nome più caldo al momento è quello di Alessio Micale, consigliere comunale uscente, sostenuto da diverse associazioni giovanili.

Ma non è ancora del tutto certo l’appoggio a Micale da parte dei consiglieri Mangano, Scafidi, Gazia e Liotta, che potrebbero esprimere un’altra candidatura. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato al 15 settembre. L’altro che al momento ha confermato la sua discesa in campo è Luca Giuffrè, a capo del movimento People Flash Mob.

Per quanto riguarda Ingrillì, la lista è quasi completa. Tra i 16 nomi che appoggeranno il sindaco uscente, spiccano l’attuale presidente del consiglio Carmelo Galipò, gli assessori Fabio Colombo e Salvatore Cirilla. Tra i papabili, non mancano volti noti come l’ex vicesindaco Cristian Gierotto, pronto a tornare tra i banchi del consiglio, e l’attuale vice Aldo Sergio Leggio. Tra le donne potrebbe esserci spazio per Graziella Facciolà ed Enza Giacoponello.

A completare la lista qualche giovane rampante: si fanno i nomi di Enzo Brignone, Elisa Merendino e Federica Li Puma, per un paese che ha necessità di tornare a credere nella politica.