Messina – Evade dai domiciliari e ruba merce da un furgone delle consegne. Arrestato 50enne

Ha approfittato della momentanea assenza del fattorino impegnato in una consegna per forzare rapidamente la serratura della cella frigorifera di un furgone e rubare circa 19 chilogrammi di carne bovina e altra merce di tipo alimentare.

È quanto accaduto ieri mattina in via Catania intorno alle 09.00. Poco dopo intervenivano i poliziotti delle Volanti che ricostruivano gli spostamenti del reo e risalivano alla sua identità. L’uomo, un cinquantacinquenne messinese sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato pertanto rintracciato ed arrestato per i reati di evasione e di furto aggravato. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area del furto hanno confermato le sue responsabilità.

I poliziotti hanno recuperato parte della refurtiva e sequestrato un mazzo di chiavi alterate, di diverse dimensioni, usate verosimilmente per forzare la cella frigorifera. Hanno pertanto proceduto altresì a denunziare il reo per il reato di detenzione di chiavi alterate o grimaldelli. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il messinese è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.