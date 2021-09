Capo d’Orlando – Positivi in calo, sono 77 e 69 in quarantena

Ad inizio settembre si registra una lieve, seppur incoraggiante, diminuzione dei dati epidemiologici a Capo d’Orlando. Sono attualmente 77 le persone positive al covid-19 e 69 quelle in quarantena perché contatti stretti. Nell’ultimo aggiornamento erano, rispettivamente, 82 e 72.

“È un momento particolarmente delicato – dice Franco Ingrillì – con l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Messina che sta mettendo in campo una serie di iniziative per incentivare i numeri della campagna vaccinale coinvolgendo diversi settori della vita pubblica, dalle scuole ai commercianti allo sport. Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, vaccinandosi e attuando sempre comportamenti responsabili.”