Torrenova, auto in fiamme in piazza Mare. Illeso il conducente

Momenti di paura a Torrenova, dove una vecchia Fiat Uno ha preso a fuoco intorno alle 12:30 in piazza Mare. L’auto, mentre era in movimento attorno alla nuova rotatoria che immette sul lungomare torrenevese, ancora chiuso al transito, ha iniziato a sprigionare fumo da cofano. Poi è divampato il rogo. Il conducente, un sessantenne di Torrenova, fortunatamente ha fatto in tempo a mettersi in salvo.

I volontari di protezione civile del comune torrenovese, intervenuti immediatamente, hanno messo in sicurezza l’area circostante, mentre è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello per spegnere le fiamme. Sul posto i Carabinieri della compagnia di S. Agata di Militello