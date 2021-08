Messina – Veicolo in fiamme all’interno della galleria Telegrafo, traffico in tilt

Momenti di caos in tangenziale, poco prima dello svincolo di Giostra in direzione Messina. Un veicolo è andato in fiamme all’interno della galleria Telegrafo. Sul posto la polizia stradale che ha intimato le auto in coda e i mezzi pesanti a liberare il tunnel per scongiurare conseguenze peggiori. La gravità dell’evento ha reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e di due ambulanze del 118.

AGGIORNAMENTO ore 13.00

La galleria rimarrà bloccata almeno fino alle ore 17.00. Il CAS e gli uomini della Polizia Stradale stanno provvedendo a sgomberare l’autostrada. Le auto stanno facendo inversione, per uscire poi allo svincolo di Villafranca Tirrena.

Elidia Trifirò