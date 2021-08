Green pass – Dal 1 settembre sarà obbligatorio per i trasporti a lunga percorrenza e a scuola

Scatta domani, mercoledì primo settembre, la seconda tappa del percorso previsto dal governo per rendere sempre più stringenti le regole di utilizzo del Green Pass, in modo da convincere chi è ancora titubante a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Tra meno di 24 ore sarà obbligatorio esibirlo sui trasporti a lunga percorrenza e sarà richiesto al personale scolastico e agli studenti universitari.

Dal 6 agosto il certificato è già obbligatorio per accedere alle sale interne dei ristoranti, i concerti, le palestre, ma anche cinema, teatri e musei. Dal primo settembre, invece, senza un certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione, un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o la guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, non si potrà più salire su aerei, treni a lunga percorrenza e autobus e traghetti che collegano più regioni. Faranno eccezione i traghetti tra Messina e Reggio Calabria, considerati trasporto pubblico locale.

Non sarà ancora richiesto, invece, sui trasporti pubblici urbani: quindi niente Green pass su autobus, tram, metro, treni regionali e funicolari cittadine. Da domani, dunque, Green Pass obbligatorio per il personale scolastico e universitario: docenti, collaboratori, tecnici, segretari e dirigenti scolastici dovranno avere il certificato verde, così come gli studenti universitari che vorranno frequentare le lezioni in presenza. Per il personale scolastico e universitario, in assenza di Green Pass, scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata.

Per quanto riguarda il ritorno in classe, invece, bambini e ragazzi di più di 6 anni dovranno continuare a portare le mascherine a scuola, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività sportive e per le persone con patologie incompatibili con l’uso delle mascherine. Solo i soggetti fragili avranno diritto a tamponi gratuiti a carico del ministero dell’Istruzione.