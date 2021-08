Covid – In provincia di Messina crescono i contagi a San Fratello e Villafranca Tirrena

Ancora un numero elevato di nuovi contagi ieri nel messinese. 273 quelli registrati ieri dal Ministero della Salute. Dati allarmanti per la provincia peloritana che ha registrato ben 10 decessi in 4 giorni. 8 vittime non erano vaccinate. E i dati sono in costante crescita, anche sul fronte ricoveri. Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi nei vari comuni della provincia occhi puntati su Villafranca Tirrena dove su poco più di 8.200 abitanti salgono da 48 a 52 i residenti positivi. Sono 9 le nuove positività e 5 i soggetti guariti. Un cittadino villafranchese, risulta ospedalizzato.

Ancora in crescita i contagiati anche a Milazzo, 180 oggi, con un incremento di 21 nuovi attuali positivi in 24 ore, di cui 6 in ospedale e a Barcellona Pozzo di gotto, con 137 attuali positivi. Ieri erano 131.

Scendono da 46 a 41 i contagiati a Terme Vigliatore, restano 42 gli attuali positivi a Gioiosa Marea, 17 i casi rilevati a Brolo, con 4 nuovi contagi e 3 guariti. Numeri in salita a San Fratello, dove si contano 28 casi di positività, di cui 25 accertati con esame molecolare e 3 con rapido. Nel comune nebroideo si contano 3 nuove positività e 2 guarigioni.

Castell’Umberto registra un nuovo caso positivo, con 20 attuali positivi e 9 persone in quarantena. 26 i contagiati a Sant’Agata di Militello e 20 i contatti stretti in quarantena. 15 dei soggetti positivi hanno un’età inferiore ai 23 anni – spiega il sindaco Bruno Mancuso – altri 5 un’età inferiore ai 30 e solo 6 superano i 30. “Stanno tutti discretamente o con lievi sintomi” rassicura il sindaco Bruno Mancuso e aggiunge che non ci sono cittadini santagatesi tra i ricoverati per covid.