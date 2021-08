Catania – Denunciati in aeroporto due coniugi “sbadati”

I Carabinieri della Stazione Aeroporto Catania Fontanarossa ieri hanno denunciato due coniugi di 43 anni di Agrigento per furto aggravato in concorso.

Marito e moglie, dopo essersi appropriati di un prezioso borsone di altrui proprietà, l’hanno ben riposto nel carrello nascondendolo tra i loro bagagli.

Il proprietario dell’oggetto rubato, un milanese appena giunto in città, non vedendo scorrere il bagaglio sul nastro, si è rivolto ai Carabinieri di servizio dello scalo etneo e ha sporto denuncia. Immediata è stata l’azione dei Carabinieri per analizzare i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza.

Le riprese immortalano chiaramente i due coniugi in azione che, in seguito, sono stati identificati e rintracciati dai militari. Posti dinanzi alle loro responsabilità hanno restituito il borsone e hanno dichiarato di essersi accorti solo in quel momento di avere tra le loro cose un bagaglio non loro.

Per fortuna il prezioso borsone mancava solo della fascetta che riportava i dati del passeggero, quindi, con tutto il suo contenuto, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Articolo di Giulia Catalfamo.