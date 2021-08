Avis di Capo d’Orlando – Raccolta di sangue straordinaria all’ospedale di Sant’Agata di Militello

Proficua domenica di raccolta straordinaria di sangue, organizzata dall’Avis di Capo d’Orlando al Centro Trasfusionale di Sant’Agata Militello.

14 le sacche raccolte, in un periodo in cui in Sicilia c’è una grave carenza di sangue, che rende difficoltoso il rispetto delle terapie programmate e la gestione delle emergenze.

Il grido d’allarme arriva da ogni parte dell’isola, anche se alcune province soffrono più di altre: in particolare i talassemici della provincia di Messina per diverse settimane hanno dovuto “accontentarsi” di una terapia dimezzata ad una sola sacca di sangue ed ogni anno è proprio il mese di agosto a far registrare le carenze maggiori.