Orlandina Basket e Cestistica Torrenovese: buona la prima!

Prima gara stagionale per Orlandina Basket e Cestistica Torrenovese, che si sono affrontate ieri al Palasport Mangano di Sant’Agata di Militello. Un ottimo scrimmage per le due formazioni, con l’Orlandina Basket che si è imposta per 102-87.

Un match coinvolgente e combattuto, che ha visto i paladini in testa dal primo all’ultimo minuto gioco. La squadra di coach Cardani ha giocato un ottimo match offensivamente, sfruttando le sfuriate in attacco di Gay, Laganà e King. Ottime anche le risposte da parte dei giovani Reggiani, Bartoli ed Ellis.

Assente Tevin Mack, arrivato appena due giorni fa dagli USA, Che esordirà probabilmente durante la prossima amichevole contro Trapani.

Buone indicazioni anche per Torrenova, con Zucca che ha confermato tutti i suoi pregi, mentre Zanetti e Tinsley hanno mostrato cosa sono capaci di fare in attacco.

Soddisfatti i due coach.