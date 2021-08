Un’auto ha preso fuoco in maniera autonoma questo pomeriggio a Milazzo, in via San Giovanni.

L’incendio è divampato mentre l’auto era in movimento, forse a causa di un corto circuito. Le fiamme stavano per interessare le auto parcheggiate in zona, ma il pronto intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Milazzo ha evitato il coinvolgimento di altre vetture.

Illeso il conducente, che è riuscito a mettersi in salvo in tempo.