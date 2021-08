Capo d’Orlando, successo per l’VIII edizione del premio “Mondo Donna”

Emozionante serata di premi in Piazza Matteotti a Capo d’Orlando. Sabato 28 agosto sono stati consegnati i riconoscimenti del Premio Mondo Donna, a 12 donne, 12 eccellenze siciliane e non che si sono distinte nella lavoro, nella scienza, nello sport e nel sociale.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione è stata organizzata dalla “Pro Loco paladina” in collaborazione con l’Accademia della Musica e con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando. Sul palco a condurre Alessandra Di Bello e il presidente della Pro Loco Salvatore Monastra, ideatore del premio.

Per lo sport premiata la catanese Lucia Ayari, bronzo ai mondiali di boxe; per le scienze Annalisa Malara, anestesista dell’ospedale di Codogno che ha diagnosticato il primo caso covid in Italia. Alla giovane orlandina Martina Fabio il premio rivelazione; a Valeria Li Vigni, sovrintendente del mare, per la tutela del patrimonio archeologico; al soprano Silvia Caliò per l’opera lirica.

Premio all’attrice Giorgia Migliore per il teatro; Daria Biancardi, cantante, per la musica leggera; Rosa Angela Fabio psicologa, per la scienza; Luisa Agostino per l’imprenditoria; Giovanna Cucè, giornalista Rai per il giornalismo, alla scrittrice Ismete Selmanaj Leba per la letteratura. Premiato anche il gruppo catechistico “Cristo Re” per le attività sociali. Alla giornalista Rai Lidia Tilotta è andato, infine, il premio speciale “Sergio Granata”, alla sua seconda edizione.

*Tutte le foto della nostra galleria sono state realizzate da Natale Arasi