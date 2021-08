Capaci, sfidano il mare agitato. Un morto e tre bagnanti soccorsi

Un giovane è morto annegato questa mattina nei pressi del lungomare di Capaci. Altri tre sono stati, invece, soccorsi e portati a riva dai sanitari del 118.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia ANSA Sicilia, sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto. Il mare oggi era molto agitato e in spiaggia c’erano le bandiere rosse. I quattro, però, hanno sfidato comunque le onde. Tre sono stati aiutati anche da altri bagnanti e dai bagnini di un lido vicino. Alla vittima è stato praticato il massaggio cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

foto di repertorio