Un successo la giornata di vaccinazioni a San Fratello. 303 le dosi somministrate

Sono state ben 303 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate oggi a San Fratello, delle quali circa 50 come prima dose.

Numeri importanti, per una comunità che conta appena 3.500 anime ed in cui, al momento, la situazione relativa ai contagi è piuttosto delicata.

“I vaccini sono uno dei più grandi successi della scienza – commenta il sindaco, Salvatore Sidoti Pinto -, hanno permesso di sradicare malattie devastanti; rappresentano uno strumento utile di prevenzione sia per il singolo individuo che per tutta la comunità, ci hanno permesso di considerare banali le infezioni che prima causavano la morte e ci consentiranno di riprendere in mano la nostra vita, quella vita che il covid-19 ha cercato di devastare.

I vaccini salvano la vita, i vaccini sono indispensabili. Grazie San Fratello per la risposta”.