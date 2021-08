Covid – Sicilia 1.139 nuovi positivi. Occupato il 21% dei posti letto in area medica. 288 casi nel messinese

Ancora 1.139 i nuovi positivi al covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia su 20.116 tamponi molecolari e rapidi processati. In calo rispetto ieri, ma con numeri di gran lunga superiori alle altre regioni italiane. La Sicilia, resta infatti prima per numero di nuovi positivi giornalieri seguita da Veneto con 864 casi e Emilia-Romagna con 686 nuovi contagiati.

Scende l’indice di positività al 5,7% (ieri era del 7,4%).

Numeri in salita, invece, sul fronte dei ricoveri, 902 le persone attualmente ospedalizzate sull’Isola, 21 in più rispetto all’ultimo report. 798 i degenti in area medica (+20) e 104 (+1) in rianimazione. Oggi sono state ricoverate altre 10 persone in terapia intensiva. Sale di un punto la percentuale dei posti letto occupati in area medica, che oggi si attesta al 21%, mentre resta all’11% quella relativa ai posti disponibili in terapia intensiva.

La Sicilia oggi comunica ben 19 decessi, tutti riferiti, però, a giorni precedenti: 6 del 27 agosto, 9 del 26 agosto, 2 del 25 agosto, 1 del 23 agosto e 1 addirittura riferito al 17 luglio.

I guariti sono 716 e 26.929 gli attuali positivi di 26.027 in isolamento domiciliare.

In testa, tra le province per numero di nuovi contagi c’è la provincia di Messina con 288 nuovi casi. Seguono Catania con 176, Trapani con 160 e Siracusa con 152. Poi Palermo 143, Caltanissetta 105, Agrigento 57, Enna 48 e infine Ragusa con 10

In Italia

In calo i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, sono 6.860 su 293.464 test processati. Tasso di positività nel paese al 2,3%, -0,3% rispetto a ieri. 4.111 i ricoverati nei reparti ordinari covid, che occupano il 7% dei posti disponibili e 511 in terapia intensiva, con un impegno del 6% dei posti a disposizione. Sono 54 i morti oggi nel Paese, in aumento rispetto al dato di ieri, quando erano stati 45.