Covid, nel messinese 4 vittime in 48 ore. Casi in salita a Librizzi e San Fratello

18 i nuovi casi registrati a Messina, secondo il bollettino del Ministero della Salute di venerdì 27 agosto. Un dato temporalmente indietro di 24ore e che insegue quella che è la situazione reale dei singoli comuni. Numeri in salita a Capo d’Orlando dove sono 82 gli attuali contagiati, con 72 persone in isolamento. I nuovi casi, 10 in più rispetto all’ultimo report del 24 agosto, sono soggetti già posti in quarantena che si sono positivizzati, precisa il primo cittadino Franco Ingrillì.

A Barcellona Pozzo di Gotto si contano oggi 126 cittadini al covid, + 12 in 24 ore, mentre a Milazzo salgono da 141 a 159 i milazzesi risultati positivi al tampone, sei dei quali ricoverati in ospedale. Si sono positivizzati alcuni familiari di un soggetto già positivo ed un nucleo familiare già in quarantena per contatti con positivo a Librizzi, facendo così salire a 24 gli attuali positivi nel comune.

Anche a San Fratello numeri in rapido aumento, con 24 casi di covid-19 segnalati. 4 i nuovi esiti positivi al tampone molecolare tutti dello stesso nucleo familiare, già posto in isolamento e una conferma per un soggetto già positivo al tampone rapido. 2 i guariti. Nel comune guidato da Salvatore Sidoti Pinto, sono 19 i positivi al tampone molecolare e 5 i positivi al rapido.

Calo di contagi a Furnari, con 17 attuali positivi, due in meno rispetto all’ultimo aggiornamento e 23 persone in quarantena. Anche ad Oliveri conta 20 contagiati. L’amministrazione comunale fa sapere che 19 di loro non avevano ricevuto il vaccino, mentre 1 aveva ricevuto da pochi giorni la prima dose.

Numeri dunque che parlano di un incremento di casi, che inevitabilmente fanno crescere anche i ricoveri ospedalieri. Sono 90 oggi i ricoveri complessivi nel messinese, 39 i degenti in area medica al Policlinico e 11 in rianimazione, 24 i ricoverati nel reparto ordinario covid e 3 in terapia intensiva al Papardo e infine 10 gli ospedalizzati a Barcellona Pozzo di Gotto. Sono ben 4 i decessi registrati nelle ultime ore in provincia. Si tratta di una 75enne e di una 86enne, entrambe di Messina, decedute il 27 agosto al Policlinico, di una 62enne di Villafranca morta questa mattina al Policlinico. Tutte e tre le donne non erano vaccinate. La quarta vittima è 53enne di Mistretta morta ieri al Policlinico. Quest’ultima era stata sottoposta ad una sola dose di vaccino lo scorso 28 luglio e non aveva potuto ricevere la seconda dose, in quanto risultata positiva al covid.