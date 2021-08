Tra lo Stretto e la Riserva di Marinello: finanziato il progetto “RideOnStrait”

Prevede interventi nell’area di Tindari e di Marinello di Patti “RideOnStrait” il progetto di cui è partner la Città metropolitana di Messina, finanziato con 1.442.000 euro grazie ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Capofila è la Camera di Commercio di Messina e tra i partner c’è anche la Camera di Commercio di Reggio Calabria. E’ un progetto innovativo che coinvolge un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, richiede un sistema di connessioni e condivisioni in tempo reale di informazioni utili per turisti e cittadini per cui appare evidente la necessità di potenziare i settori strategici del turismo e della mobilità.

Da qui la realizzazione di un app e un portale turistico su Messina, Milazzo, Reggio Calabria, Taormina e le isole Eolie, poi una piattaforma di route planning, per prenotare e pianificare percorsi in questa ampia area, utilizzando mezzi pubblici su strada e via nave.

Gli interventi infrastrutturali prevedono la realizzazione di itinerari ciclo-pedonali connettendoli con sentieri dedicati alle fermate del trasporto pubblico più vicino; saranno previsti anche a Messina, Tindari e Salina e l’attivazione dei cosiddetti servizi a chiamata a basso impatto ambientale. Si punterà sulle riserve delle Montagne delle Felci e dei Porri” di Salina, Marinello di Patti e Capo Peloro – lago di Ganzirri di Messina.

Tali percorsi saranno realizzati a cura degli uffici tecnici della Città Metropolitana di Messina; è stato previsto un importo di 330.000 euro per l’esecuzione dei lavori, oltre 60.000 euro per la progettazione esecutiva.