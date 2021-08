Patti: nuova energia per gli uffici comunali, criticità per l’acquedotto

L’amministrazione comunale di Patti ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico degli uffici comunali di piazza Mario Sciacca.

E’ stato redatto dal tecnico comunale ingegnere Ermelinda Lenzo per l’importo complessivo di 152 mila euro. Si tratta di un’opera che è stata finanziata dal Ministero dell’Interno per 180 mila euro.

Nel frattempo l’esecutivo deve fronteggiare criticità per l’impianto idrico e da qui sono stati previsti lavori di somma urgenza formalizzati sempre dall’ingegnere Lenzo; la prima deve neutralizzare problemi di carattere igienico sanitario In via Tenente Natoli, via Case Nuove Russo e corso Matteotti per l’importo di circa 16 mila euro.

La seconda criticità si riferisce alla copiosa perdita d’acqua dalla condotta idrica allacciata al pozzo di sollevamento Ronzino che si trova a valle e passante lungo il torrente Timeto; da qui è stata disposta la chiusura del pozzo, comportando di fatto una riduzione dei volumi idrici di adduzione e una minore capacità di distribuzione dell’acqua presso le abitazioni dei cittadini pattesi. I lavori prevedono un importo di circa 10 mila euro.

Infine si è in attesa che venga aggiudicato, per la prima annualità, il servizio di assistenza all’autonomina ed alla comunicazione per i minori delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. Per questa gara, per la quale è stata presentata una sola offerta, è stata nominata quale presidente della commissione aggiudicatrice il vice segretario comunale Marcella Gregorio.