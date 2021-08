Milazzo – Martedì 7 settembre esposizione di Ferrari. Sarà chiusa la SP 72/bis

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città metropolitana di Messina ha disposto per martedì 7 settembre 2021, dalle ore 11.30 alle ore 16.00, la chiusura al transito della strada provinciale 72/bis, dal bivio di via Rotolo alla intersezione con via delle Scale, nel territorio del Comune di Milazzo, per consentire l’esposizione delle auto Ferrari.

Il tratto interessato, in caso di necessità, dovrà essere riaperto momentaneamente al fine di garantire il transito ad eventuali mezzi di soccorso, mezzi pubblici quali autobus di linea e residenti.

Alla Canossa Events, società organizzatore, ed agli organi di Polizia municipale del Comune di Milazzo e della Polizia metropolitana, è affidato il controllo dell’osservanza dell’ordinanza e la predisposizione di adeguato servizio di vigilanza e controllo, sull’uso in sicurezza della strada.

L’evento di cui sopra è inserito nella manifestazione che avrà luogo dal 4 all’8 settembre e che vedrà lo svolgimento della gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne denominata “Cavalcade 2021”, appuntamento che si svolgerà su strade aperte al traffico nel rispetto del Codice della Strada.