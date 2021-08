Covid-Mistretta, deceduta 54enne al Policlinico

Mistretta piange la sua terza vittima legata al covid 19.

Come riporta la testata giornalistica locale Telemistretta, si tratta della 54enne che lo scorso19 agosto era stata ricoverata presso il Policlinico Universitario di Messina per complicanze respiratorie dovute al virus e per questo motivo era stata anche trasferita in terapia intensiva. Sin da subito le sue condizioni sono apparse subito gravi.

La donna che avrebbe compiuto 54 anni il 4 settembre, non ce l’ha fatta, nonostante le cure dei medici e di tutto il personale del nosocomio messinese.

Da quanto appreso, la vittima aveva ricevuto una sola dose di vaccino e non aveva potuto completare il ciclo vaccinale per il sopraggiungere della positività al covid.