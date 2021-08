Covid, 1.681 nuovi contagiati in Sicilia. Continua a salire la pressione sugli ospedali. 11 i morti conteggiati

1.681 i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia oggi, su 22.589 tamponi rapidi e molecolari processati. 53% in più rispetto a ieri, quando i tamponi erano 1.097 su poco più di 17 mila test. Sale anche il tasso di positività che passa dal 6,5% di ieri al 7,4% di oggi.

Ancora prima tra le regioni italiane l’Isola per nuovi contagi in un giorno, con una differenza di ben 929 casi in più sulla seconda, la Toscana con 752 nuovi positivi.

26.525 i siciliani attualmente positivi, di cui 881 ricoverati in ospedale. 778 gli ospedalizzati in area medica (+26 rispetto a ieri) e 103 (+1) le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, dove oggi sono arrivati 8 nuovi pazienti.

Secondo quanto indicato sul sito dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nell’Isola è occupato il 20% dei posti in area medica e l’11% di quelli in rianimazione.

La Sicilia oggi conta 11 vittime legati al covid-19. Si tratta di 3 decessi avvenuti il 26 agosto, 7 il 25 agosto e 1 del 24 agosto. Buone notizie sul fronte delle guarigioni: 1.255 le persone dichiarate guarite oggi.

Maglia nera tra le province a Catania, che oggi conta 353 nuovi casi. Seguono Palermo, con 329 e Ragusa con 308. Poi Siracusa + 233, Agrigento +133, Trapani +126. In doppia cifra Caltanissetta +94, Enna+ 87 e ultima Messina con soli 18 nuovi positivi.

In Italia

Sono 7.826 i nuovi positivi registrati a livello nazionale – ieri erano stati 7.221 – secondo i dati del ministero della Salute, su 265.480 test effettuati nelle ultime 24 ore. Tasso di positività in Italia al 2,9%. I decessi sono 45 oggi, due in più rispetto al dato precedente. 4.114 le persone ricoverate nei reparti ordinari covid degli ospedali italiani, 511, invece, sono quelli in rianimazione. Occupato nel Paese il 7% dei posti letti in area medica e il 6% di quelli in terapia intensiva. 6.717 le persone guarite oggi.