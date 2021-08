Cisl Messina: “Perchè siamo stati esclusi dal confronto sulle fumate alla Raffineria?”

Perché, come parti sociali, siamo stati esclusi dall’incontro in Prefettura in cui è stato affrontato un tema così d’impatto per tutta l’area industriale di Giammoro e del comprensorio della Valle del Mela.

Una riunione senza il sindacato è priva di una parte importante e fondamentale di rappresentanza del mondo del lavoro che vive all’interno di quelle aree e che ha necessità di avere chiarezza, anche sul fronte della sicurezza, su quanto accaduto alla Raffineria di Milazzo.

Per il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi è necessario un confronto per affrontare il tema complessivo del lavoro e dell’ambiente in maniera più ampia puntando agli investimenti green e allo sviluppo di tutta l’area.