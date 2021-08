Covid – Nel messinese cresce la curva dei contagi. 3 le vittime in 48 ore. 141 i casi a Milazzo

Messina resta al terzo posto tra le province siciliane per numero di nuovi contagi, 220 in un giorno, preceduta da Palermo con 374 nuovi casi e Catania con 314.

Tre le vittime in provincia nelle ultime 48 ore. Il 24 agosto è deceduta al Policlinico una 75enne di origini romene. Si trovava in Sicilia in vacanza. Ieri, sempre al Policlinico, è morto un 80enne di Messina e oggi una 78nne al Papardo. Lieve calo sul fronte complessivo dei ricoveri, 84 oggi, 3 in meno rispetto a ieri: 47 al Policlinico di cui 11 in rianimazione; 24 al Papardo, di cui 3 in terapia intensiva e 13 a Barcellona Pozzo di Gotto.

A Villafranca Tirrena salgono ancora i casi di positività al Covid-19, 48 i residenti positivi con 12 nuove positività e 3 soggetti guariti. Curva dei contagi in salita anche Milazzo che passa da 130 a 141 positivi e da 5 a 6 i ricoverati in 24 ore. 40 i contagiati a Terme Vigliatore, mentre Barcellona Pozzo di Gotto registra un incremento di 7 persone positive che portano a 109 il numero degli attuali positivi nel comune del Longano.

Sono 18 in più, rispetto all’ultimo report del 21 agosto scorso, gli attuali positivi nel comune di Patti. Il numero dei contagiati sale così a 60.

A Brolo rilevati 7 nuovi referti positivi al tampone e 4 guariti e sono ora 19 gli attuali positivi. Su i numeri anche a Sant’Angelo di Brolo, dove ieri si sono registrate altre quattro positività, già in isolamento domiciliare assieme ai propri familiari. Il numero delle persone attualmente positive passa così da 27 a 31.

14 i contagiati a Tortorici, 12 refertati con tampone e 2 nuovi casi rilevati con test rapido. Capri Leone conta 11 positivi, su 8 nuclei familiari. Alcuni di loro hanno superato i 10 giorni di isolamento e si attende oggi esito del tampone di verifica. 25, invece, i casi attuali a S. Agata Militello, con 14 contatti stretti in quarantena. Nel comune tirrenico, la maggior parte dei contagiati ha mediamente 20 anni, spiega il sindaco Mancuso. Impennata di casi a San Fratello con 5 nuovi positivi in 24ore, 2 al test molecolare e 3 al rapido. Nel comune nebroideo sono 21 i casi, attualmente, 13 rilevati con tampone molecolare e 8 positivi al rapido.