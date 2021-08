Capo d’Orlando, violento scontro tra due vetture sulla Consolare Antica. Un ferito

Un violento scontro tra due vetture si è verificato subito dopo le 13 sulla Via Consolare Antica, nei pressi dell’incrocio con via Torrente Forno.

Nel sinistro coinvolti una Lancia Musa, condotta da un 48enne orlandino, un furgoncino Renault Kangoo condotto da un giovane ed una Jeep Compass parcheggiata a bordo strada. In corso di accertamento le cause del sinistro, da parte dei Carabinieri della sezione Radio mobile di Sant’Agata Militello, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.

Ad avere la peggio il giovane alla guida del furgoncino, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Sul tratto traffico interrotto per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro e dei detriti.