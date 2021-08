Milazzo: fumata alla Raffineria, il sindaco Midili ha chiesto un incontro con la Ram

Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha chiesto un incontro con i vertici della Raffineria dopo che ieri, poco dopo le ore 17.00, è stata segnalata un’improvvisa fumata dal camino dello stabilimento industriale.

La nube ha ammorbato sia i comuni della valle del Mela, che Milazzo. Subito il sindaco Midili ha contattato l’Arpa di Messina per chiedere un intervento tempestivo presso l’azienda e per verificare quanto accaduto e il contenuto dell’emissione.

“Ancora una volta debbo constatare che a seguito di una comunicazione di riavvio degli impianti prevista per il 19 di agosto, oggi 23 agosto registriamo una nuova ampia fumata che certamente allarma i cittadini di Milazzo e della valle del Mela. Un episodio ulteriore che va chiarito nella dinamica e nel contenuto, considerato che molti cittadini hanno chiamato il comune per segnalare forti odori insopportabili a seguito della nube che ha invaso il territorio. Evidentemente i vertici della Ram continuano a non rendersi conto che l’industria è parte del territorio milazzese e come tale ha dei precisi doveri nei confronti della comunità e di chi la rappresenta.”

Da qui la richiesta di un incontro per chiarire in maniera dettagliata quanto è avvenuto.