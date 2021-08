Covid-19 – Ancora oltre 1.400 casi in Sicilia. 11 in più i ricoverati

Altri 1.409 casi di Covid-19 in Sicilia. Il dato si è registrato a fronte di 21.519 tamponi processati. L’incidenza scende al 6,5% (ieri era al 7,5%). L’isola resta nettamente al primo posto per nuovi contagi giornalieri. Al secondo posto c’è il Veneto con 847 contagi.

Gli attuali positivi nell’isola sono 25.506 con un aumento di altri 559 casi. I guariti sono 841 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 9 vittime e il totale dei decessi è di 6.259. La regione Sicilia comunica che i deceduti riportati oggi si riferiscono a quattro del 24 agosto, a tre del 23 agosto e a due del 12 agosto 21.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 853 i ricoverati, 11 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 102, lo stesso numero di ricoverati rispetto a ieri.

I casi di contagio nelle singole province: 374 a Palermo, 314 a Catania, 220 a Messina, 117 Siracusa, 114 Ragusa, 92 a Caltanissetta, 90 ad Agrigento, 63 ad Enna e 25, infine a Trapani.

IN ITALIA:

Sono 7.548 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.076. Sono invece 59 le vittime in un giorno, stabile rispetto alle 60 di ieri. E sono 499 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 34. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.023, 13 in meno rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 266.246. Ieri erano stati 266.246. Il tasso di positività è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieri.