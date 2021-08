Una traversata in Coastal Rowing da Sant’Agata di Militello al porto turistico Capo d’Orlando Marina, con l’A.S.D. Circolo Canottieri Peloro.

Una giornata, intitolata “Sport in sicurezza per tutti”, che ha avuto come scopo l’inclusione sociale di soggetti con disabilità, ma anche quello di parlare di canottaggio, con la presenza del campione messinese Giovanni Formica.