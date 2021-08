Incendio a Santo Stefano di Camastra. Le fiamme minacciano il Santuario del Letto Santo

Un incendio è divampato oggi nelle campagne immediatamente sottostanti il santuario del Letto Santo a Santo Stefano di Camastra.

Sul posto, per domare le fiamme una trentina di persone, tra volontari di protezione civile di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, guardie forestali e vigili del fuoco del distaccamento volontari di Santo Stefano di Camastra, coordinati dal comandate Nino Torcivia. Anche alcuni proprietari di case di campagna del luogo, in attesa dell’arrivo dell’autobotte, hanno partecipato attivamente alle operazioni di spegnimento. Sono, infatti, moltissime le seconde abitazioni che gli stefanesi hanno costruito nelle vicinanze del santuario, nelle quali si recano soprattutto in questo periodo dell’anno.

Fortunatamente le squadre di intervento sono riuscite a domare le fiamme, che minacciavano il Santuario, simbolo della fede stefanese, in cui si identifica l’intera comunità della Città delle Ceramiche e che in questo momento è oggetto di lavori di riqualificazione ancora in corso.

Non si conosce l’origine del rogo.

Foto di Alessio Ribaudo