Il sindaco della città Metropolitana di Messina incontra i dirigenti scolastici delle scuole superiori della provincia

Nuovo incontro del Sindaco metropolitano Cateno De Luca con i Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria superiore del territorio provinciale, realizzato in due riunioni distinte per evitare assembramenti. Il Sindaco metropolitano, in via preliminare, ha comunicato l’approvazione del Regolamento per la ripartizione delle spese per il quale sono state accolte tutte le osservazioni dei Dirigenti scolastici.

Si è quindi possati all’esame delle criticità delle singole istituzioni scolastiche, illustrando quali sono gli interventi di manutenzione programmati dalla Città Metropolitana, sia sulla struttura degli edifici sia sugli impianti.

In merito all’annoso problema della carenza di aule si è provveduto, per quanto possibile, all’adeguamento degli edifici e, ih misura limitata anche per carenza di risorse economiche, all’affitto di immobili.

Le gare di appalto per il servizio di trasporto degli alunni disabili delle scuole superiori e per l’assistenza igienico sanitaria sono in via di espletamento ed i servizi partiranno regolarmente con l’inizio dell’anno scolastico.

Il sindaco De Luca ha voluto sottolineare che è stato fatto tutto il possibile per assicurare, per la prima volta da decenni, un regolare avvio dell’anno scolastico e contestualmente assicurare la fornitura dei servizi per l’intero anno scolastico.

La riunione è stata aggiornata alla fine di settembre per fare il punto della situazione a quella data.