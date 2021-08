Covid, l’attore Nino Frassica fa appello ai Messinesi: “Fidatevi della scienza e vaccinatevi!”

“Io sono ignorante ma non sono stupido, la cosa è seria: mi sono stancato di ascoltare ogni sera al tg che la Sicilia è l’ultima regione d’Italia per vaccini e Messina ultima in Sicilia. Non vogliamo essere considerati gli ultimi, vogliamo cambiare la tendenza perché crediamo che Messina e la Sicilia debbano e possano fare di più”

Sono le parole di Nino Frassica che è sceso in campo in prima persona con una “chiamata alle armi… anticovid” per convincere gli abitanti della provincia di Messina, della quale è originario, a vaccinarsi girando un video-appello al fianco del commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze.

“Bisogna fidarsi della scienza: pensiamo a tutte le conquiste, le scoperte della medicina, senza di esse la nostra vita oggi durerebbe appena 40 anni, io invece voglio viverne almeno 120 – continua a ironizzare il comico – a maggior ragione mi rivolgo a tutti i genitori di bambini che hanno meno di 12 anni (e non possono ricevere vaccino, ndr), vaccinatevi per tutelare voi e i vostri figli!”.

Difatti nelle ultime settimane il dato allarmante, che invita ad un’estrema prudenza e attività preventiva, è proprio quello legato ai bambini, sempre più spesso ricoverati perché contagiati da genitori non vaccinati. “Dobbiamo assolutamente evitare che i nostri figli possano infettarsi perché mamma e papà non si vaccinano – spiega il commissario Firenze – Quasi il 100% dei ricoverati negli ospedali covid non sono vaccinati: precisamente il 100% in terapia intensiva non ha vaccino, il 98% in degenza ordinaria lo stesso: sono numeri che rendono inconfutabile la valenza delle vaccinazioni, l’unica arma per uscire dall’incubo della pandemia”.

Il video è visibile sulla pagina facebook di AMNotizie.